Περισσότερα από 30 δεύτερα κατέβασε το παγκόσμιο ρεκόρ του Ελιούντ Κιπτσόγκε από τον Μαραθώνιο του Βερολίνου (2022) ο Κενυάτης Κέλβιν Κίπτουμ στο Σικάγο σήμερα (8/10).

Συγκεκριμένα, ο Κίπτουμ διένυσε την απόσταση σε 2:00:35 κι έγινε μάλιστα ο πρώτος άνθρωπος που σπάει το φράγμα του 2:01! Ο Ελιούντ Κιπτσόγκε είχε επίδοση σε 2:01:09 και κατείχε το Παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι σήμερα, όταν στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 είχε αναδειχτεί για πέμπτη φορά νικητής στον Μαραθώνιο της γερμανικής μεγαλούπολης.

Ο Κίπτουμ είχε δείξει τις… άγριες διαθέσεις του φέτος ήδη από τον Μαραθώνιο του Λονδίνου, όταν πήρε τη νίκη με επίδοση 2:01:25.

«Είμαι τόσο χαρούμενος. Δεν είχα προετοιμαστεί γι’ αυτό που συνέβη. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ δεν ήταν στο μυαλό μου σήμερα,» δήλωσε ενθουσιασμένος ο νέος κάτος του παγκοσμίου ρεκόρ. Πάντως, παραδέχτηκε πως στα τελευταία χιλιόμετρα συνειδητοποίησε πως θα μπορούσε να καταρρίψει το ρεκόρ του δις «χρυσού» Ολυμπιονίκη Ελιούντ Κιπτσόγκε.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο συμπατριώτης του Μπένσον Κιπρούτο, ο οποίος τερμάτισε 3 λεπτά και 27΄΄ (2:04:02) μετά τον Κίπτουμ, ενώ ο Βέλγος Μπασίρ Αμπντί κρέμασε στο στήθος το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 2:04:32.

