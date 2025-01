Μπροστά σε έναν άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει, πέφτοντας στο κενό από μεγάλο ύψος, βρέθηκε ο Λουίς Σουάρες στην Ουρουγουάη, όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες.

Σύμφωνα με την «Sport» ο επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι αντιλαμβανόμενος την προσπάθεια των αστυνομικών να αποτρέψουν την αυτοκτονία, ανέλαβε δράση αρχίζοντας να μιλά κι αυτός στον άνδρα που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Εν τέλει ο πολύπειρος στράικερ κατάφερε να τον ηρεμήσει, βοηθώντας τις Αρχές να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Luis Suárez, while on vacation back home in Uruguay, was on a walk with his wife when they noticed that nearby a man was threatening to commit suicide.

Suárez tried to help the emergency forces by talking to the man, who was eventually rescued.pic.twitter.com/9SYRqFogzZ

