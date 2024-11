Οι Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσεβέν πρωταγωνίστησαν στη νίκη της Τουρκίας με 81-76 επί της Ουγγαρίας, με την οποία το συγκρότημα του Αταμάν έκανε το 3-1 στον όμιλό του, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν από το… χέρι την εθνική ομάδα της χώρας τους και σημειώνοντας τους 55 από τους 81 πόντους έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στη νίκη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πιο συγκεκριμένα ο Τσεντί Οσμάν ολοκλήρωσε το ματς με 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα, ενώ από τη μεριά του ο Γιουρτσεβέν είχε 22 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα. Με άλλα λόγια, μαζί έβαλαν 55 πόντους!

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο φόργουορντ των «πράσινων» είχε 5/11 τρίποντα και 5/10 δίποντα, ενώ ο ψηλός του «τριφυλλιού» μέτρησε 9/16 δίποντα και 1/2 τρίποντα.