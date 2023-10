Δραματικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Άλκμααρ στο ματς κόντρα στη Ναϊμέγκεν, για την 10η αγωνιστική στην Eredivisie, καθώς ο επιθετικός των φιλοξενούμενων, Μπας Ντοστ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στον 81ο λεπτό!

Οι παίκτες των δύο ομάδων αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο για την υγεία του και έτρεξαν αμέσως στο πλάι του για να τον καλύψουν και να μην υπάρχουν κάμερες πάνω του. Λίγα λεπτά μετά ο 35χρονος Ολλανδός φορ ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο ταχύτατα και έτρεξαν για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Μετά από λίγα λεπτά ο Ντοστ αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, με τη Ναϊμέγκεν ν’ αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποχώρησε έχοντας τις αισθήσεις του.

Μάλιστα, λίγο πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο ο Ντοστ και ενώ ήταν πάνω στο φορείο, ύψωσε το χέρι του, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα στην οικογένεια του ότι είναι καλύτερα στην υγεία του. Αμέσως μετά ο διαιτητής σφύριξε την οριστική διακοπή του ματς.

Στο σημείο εκείνο η Ναϊμέγκεν προηγούνταν με 2-1, με τον Ντοστ να έχει πετύχει το πρώτο γκολ για την ομάδα του στο 11′. Ο Μάτσον έκανε το 2-0 (31′) και το μόνο που κατάφερε η Άλκμααρ ήταν να μειώσει με τον Βαγγέλη Παυλίδη στο 57ο λεπτό, μολονότι είχε τον έλεγχο του ματς και έχασε αρκετές ευκαιρίες.

Να σημειωθεί πως ο Έλληνας διεθνής φορ σκόραρε για 10η διαδοχική (!) αγωνιστική στην Ολλανδία, παραμένει πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 13 γκολ και είναι από τους κορυφαίους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μαζί με τον Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι και τον Γκιρασί της Στουτγκάρδης.

Bas Dost collapsed in the centre circle with a few minutes to go in the Eredivisie match between AZ Alkmaar and NEC.

He is alive and moving now. 🙏pic.twitter.com/gvHwipJjBE

— Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) October 29, 2023