Ένα βασιλικό tweet, αναμφισβήτητα εκτός πρωτοκόλλου, δημοσίευσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κατά τη νίκη της Άστον Βίλα εναντίον της Μπολόνια το βράδυ της Τρίτης (22/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής ημέρας του Champions League.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο παλαίμαχος Σκοτσέζος σέντερ φορ Άλι ΜακΚόιστ και νυν τηλεοπτικός σχολιαστής, αναρωτήθηκε ζωντανά αν ο διάδοχος του θρόνου, γνωστός οπαδός των «Χωριατών», θαύμαζε την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του Ουνάι Έμερι.

Λίγα λεπτά αργότερα ο πρίγκιπας εμπιστεύτηκε την απάντησή του στον επίσημο λογαριασμό του X, The Prince and Princess of Wales.

«Φυσικά και παρακολουθώ, @ΆλιΜακΚίστ9», έγραψε, χωρίς να ξεχάσει να υπογράψει το μήνυμα με το αρχικό του ονόματός του «Γ», συνοδευόμενο από μια τελευταία παρότρυνση στην αγαπημένη του ομάδα: «Πάμε Βίλα».

Τον τελευταίο καιρό, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ο πρίγκιπας εθεάθη στις εξέδρες του «Βίλα Παρκ», ενώ και ο Έμερι μίλησε επίσης για τις απρόσμενες επισκέψεις του στο αθλητικό κέντρο για να παρακολουθήσει την προπόνηση της ομάδας παραμονή σημαντικών αγώνων.

Of course I was watching, @Ally_McCoist9 #UTV W 💪 https://t.co/KkCwgrj9Lu — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 22, 2024

