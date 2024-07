Βαρύτατη «καμπάνα» επέβαλε η FIFA στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Καναδά, λόγω της υπόθεσης με την «κατασκοπία» μέσω drone της προπόνησης της Νέας Ζηλανδίας, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρησή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

The Canada Women’s team has been handed a six-point DEDUCTION in the Olympic football tournament for using drones to spy on opposition teams.

FIFA has BANNED the head coach of the Canada women’s football team and two other officials for a year. pic.twitter.com/JwGM6xsktv

— Sports Blizz (@sport_blizz) July 27, 2024