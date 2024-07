Σε… περίπατο μετέτρεψε ο Νοτιοκορεάτης Οχ Σανγκούκ τον τελικό στην Σπάθη Ανδρών στο Ολυμπιακό τουρνουά ξιφασκίας των Αγώνων του Παρισιού, επικρατώντας του Τυνήσιου Φαρές Φερχανί με 15-9.

Ο 27χρονος Νοτιοκορεάτης -Νο3 στον κόσμο και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019- πήρε εξαρχής το προβάδισμα, έφτασε τη διαφορά στους τέσσερις πόντους στο φινάλε της πρώτης περιόδου (8-4) και δεν… ξανακοίταξε πίσω του, φτάνοντας με εμφατικό τρόπο στο χρυσό μετάλλιο.

Oh Sanguk of South Korea clinched the men’s sabre gold in a thrilling final, showcasing incredible sportsmanship. Leading 14-8, Oh declined to score when Tunisia’s Fares Ferjani fell, instead helping him up. Ferjani made a remarkable comeback from 14-5 to 14-11, but Oh secured… pic.twitter.com/H7cH30vkqF

— Faizan Lakhani (@faizanlakhani) July 27, 2024