Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου Λουίτζι Ρίβα, μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Ο Τζίτζι Ρίβα, όπως ήταν ευρέως γνωστός θεωρείται ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, καθώς και ένας από τους πληρέστερους επιθετικούς όλων των εποχών. Ο Ρίβα είχε ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ στο σκοράρισμα για την Κάλιαρι, χάρη στην ψυχραιμία του μπροστά από το τέρμα, το ισχυρό αριστερό του πόδι και ικανότητα στον αέραΕκτός από την πρώτη του σεζόν με τη Legnano, ο Riva παρέμεινε στον σύλλογο της Σαρδηνίας για όλη του την καριέρα και βοήθησε την Κάλιαρι να ανέβει στην ιταλική κορυφαία κατηγορία για πρώτη φορά το 1964 και αργότερα οδήγησε τον σύλλογο στον μοναδικό τίτλο της Serie A το 1969–70.

Σε 316 παιχνίδια με την ομάδα της Σαρδηνίας μέτρησε 164 γκολ, ενώ σκόραρε άλλες 35 φορές σε 42 αγώνες με τα χρώματα της “σκουάντρα ατζούρα”, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 1968. Σημείωσε μάλιστα ένα γκολ στον δεύτερο τελικό κόντρα στη Γιουγκοσλαβία.

Italian football legend Gigi Riva has passed away aged 79.

Top scorer for the Italian national team, more than a symbol for Cagliari and Sardegna.

Rest in peace, Gigi. ❤️🕊️ pic.twitter.com/47bCQwfXme

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024