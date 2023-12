Σε ηλικία 88 ετών, έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια, ο Χερμπ Κολ, ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς και πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ. Ο μεγιστάνας των καταστημάτων λιανικής, πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου, ενώ ο θάνατός ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Herb Kohl.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Χέρμπερτ Κολ, έβαζε πάντα τους ανθρώπους σε προτεραιότητα – από τους υπαλλήλους του και τις οικογένειές τους μέχρι τους πελάτες του και τις αμέτρητες φιλανθρωπικές οργανώσεις και προσπάθειες», ανέφερε η JoAnne Anton, διευθύντρια δωρεών του Herb Kohl Philanthropies.

While we are saddened by the passing of Senator Kohl, our hearts are filled with the outpouring of support and tributes from across our state and nation. Today, we remember Sen. Kohl’s legacy and his incredible commitment to those who call Wisconsin home.https://t.co/A804yuQ4nv

— Herb Kohl Philanthropies (@HKPgiving) December 28, 2023