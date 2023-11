Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Καθώς ο κόσμος τρίκλιζε από την κρίση του κορωνοϊού το φθινόπωρο του 2020, ο πρόεδρος του παγκόσμιου κυβερνώντος οργάνου του ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατευθύνθηκε στη Ρώμη για μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Φορώντας μάσκες και αγγίζοντας αγκώνες, ο κ. Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, και ο πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, χαιρέτισαν ο ένας τον άλλον μπροστά στις κάμερες, πριν εξαφανιστούν με τον πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου σε μια από τις περίτεχνες κρατικές αίθουσες του 16ου αιώνα στο Palazzo Chigi, την επίσημη κατοικία του Ιταλού ηγέτη.

Ο κ. Ινφαντίνο εξήγησε στη συνέχεια ότι μίλησαν για την ανάκαμψη της πορείας του ποδοσφαίρου μετά τις διακοπές λειτουργίας της πανδημίας. Δεν έκανε καμία αναφορά στο “άλλο” θέμα που είχε έρθει να συζητήσει.

Μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες, ο κ. Ινφαντίνο εξέπληξε τους Ιταλούς αποκαλύπτοντας ότι ήταν “κράχτης” στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να διοργανώσει το μεγαλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Σαουδική Αραβία είχε ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη της Αιγύπτου, είπε ο πρόεδρος της FIFA στους Ιταλούς αξιωματούχους και τώρα αναζητούσε έναν Ευρωπαίο εταίρο για ένα μοναδικό τουρνουά που θα διοργανωθεί σε τρεις ηπείρους το 2030. Η Ιταλία, είπε, θα μπορούσε να είναι αυτός ο εταίρος.

