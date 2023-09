Η Δανία πέτυχε σπουδαία νίκη στο Ελσίνκι επί της Φινλανδίας με 1-0, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των προκριματικών του EURO 2024. Το ντέρμπι του 8ου ομίλου κρίθηκε στα τελευταία λεπτά με τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπιεργκ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 87ο λεπτό και να οδηγεί την εθνική ομάδα της χώρας του στην κορυφή τηςς βαθμολογίας.

Το Μαυρουβούνιο πέτυχε μεγάλη νίκη στις καθυστερήσεις επί της Βουλγαρίας με 2-1 για τον 7ο όμιλο των προκριματικών. Για τους γηπεδούχους αγωνίστηκε στο β’ μέρος ο φορ του Ολυμπιακού, Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ, ενώ σε όλο το ματς αγωνίστηκε για τη Βουλγαρία το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος αστόχησε μάλιστα από το σημείο του πέναλτι στο 60ο λεπτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Last minute goal by Stevan Jovetic. Montenegro is ahead again and the last moments!

🇲🇪 Montenegro 2-1 Bulgaria 🇧🇬pic.twitter.com/kI62ePJtC7

— FootColic ⚽️ (@FootColic) September 10, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ