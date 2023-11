Η Μάλμε πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Σουηδίας, καθώς επικράτησε 1-0 της Έλφσμποργκ, μετά από ένα επεισοδιακό ματς. Η Μάλμε κατέκτησε το πρωτάθλημα για 26η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας στο εντός έδρας ντέρμπι κορυφής.

Το γκολ που έκρινε τον τίτλο στην Allsvenskan σημείωσε ο Τέλιν στο 57o λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Το παιχνίδι στιγματίστηκε από επεισόδια, με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να ανάβουν φωτιά στο προστατευτικό δίχτυ της κερκίδας.

Η απάντηση ήρθε από τους οπαδούς των γηπεδούχων με καπνογόνα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να διατηρήσουν την τάξη.

Why was the 2nd half in the title deciding match between Malmo FF and Elfsborg delayed?

In short

▪️ Elfsborg fans set fire to a net

▪️ Malmo fans go pyro-mad

▪️ Fire alarm goes off

▪️ Fans told to exit (nobody does)

▪️ Fire trucks arrive

▪️ Situation sorted

▪️ Game back on

😅 pic.twitter.com/4h1gzVcuXq

— Seb Sternik (@seb_sternik) November 12, 2023