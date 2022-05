Καρεμπέ: Μετέφερε την κούπα του Champions League στο Παρίσι

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον τελικό του Champions League το βράδυ του Σαββάτου (28/5) όπου θα αναμετρηθούν στο Σταντ ντε Φράνς στις 22:00, η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Paris prepares to host the Champions League final 🇫🇷 #UCLfinal pic.twitter.com/eCq5bOvrxG

Ο Κριστιάν Καρεμπέ πρώην άσος των Μαδριλένων και νυν διευθυντής στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ο οποίος είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 1998 με την Ρεάλ είχε την τιμή να μεταφέρει την κούπα του Champions League στο Παρίσι.

The ⁦@ChampionsLeague⁩ trophy has arrived!! Being carried in by ex Real Madrid star Christian Karembeu. 😳 pic.twitter.com/YgHhmY9dqq