Σε μία ασύλληπτη γκάφα υπέπεσε σχολιαστής του ESPN, ο οποίος κατά λάθος μετέδωσε live στο Instagram τη σεξουαλική του συνεύρεση με γυναίκα.

Ο λόγος για τον Σάνον Σαρπ, ο οποίος την ώρα που βρισκόταν σε πολύ προσωπικές στιγμές με τη σύντροφό του πάτησε κατά λάθος το κουμπί για να ξεκινήσει η ζωντανή μετάδοση.

Το ροζ live στο Instagram διήρκησε για περίπου ένα λεπτό με τον Σαρπ να τονίζει ότι δεν σταμάτησε το live ο ίδιος αλλά κάποιο μέλος της ομάδας του.

«Νιώθω ντροπή. Το κοινό μου περιμένει από εμένα να είμαι επαγγελματίας ακόμα και πίσω από κλειστές πόρτες. Νιώθω απογοητευμένος από τον εαυτό μου, όχι, όμως, για την πράξη» δήλωσε ο Σαρπ ο οποίος εξομολογήθηκε ότι έβαλε τα κλάματα όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Shannon Sharpe accidentally went live while having sex with a girl 👀

Unc was going crazy 😭😭😭

https://t.co/mopGPGbVUH

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 11, 2024