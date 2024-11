Οι «Σίτιζενς» αν και προηγήθηκαν με 3-0 στην αναμέτρηση είδαν τους Ολλανδούς να κάνουν ένα επικό comeback ισοφαρίζοντας σε 3-3, με την Σίτι να μένει για 6ο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, μάλιστα εμφανίστηκε στο flash interview και την συνέντευξη Τύπου έχοντας αμυχές στο πρόσωπο, προφανώς από τις έντονες αντιδράσεις του, μετά την ισοφάριση της Φέγενορντ.

Ο Καταλανός τεχνικός μάλιστα ρωτήθηκε για τα σημάδια που είχε στο πρόσωπο, με τον Γκουαρντιόλα να απαντάει μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Ναι τις έκαναν με τα χέρια μου, με τα νύχια μου, ήθελα να βλάψω τον εαυτό μου!».

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.

🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024