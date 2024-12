Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει σχετικά με την ηλικία του Γιουσούφα Μουκόκο.

Ο πατέρας του επιθετικού της Νις, που αγωνίζεται ως δανεικός στη γαλλική ομάδα από την Ντόρτμουντ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στη Γερμανία μια απόκλιση τουλάχιστον 4 ετών μεταξύ της πραγματικής ηλικίας του ποδοσφαιριστή κι εκείνης με την οποία είναι δηλωμένος.

Πρώην παιδί-θαύμα του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο Μουκόκο γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2004 και τα τελευταία χρόνια έχει συζητηθεί αρκετές φορές λόγω των πρόωρων ρεκόρ του. Μάλιστα, στη Γερμανία άλλαξαν οι κανονισμοί για να μπορέσει να κάνει το ντεμπούτο του στην Bundesliga στα 16 χρόνια του (ο νεότερος όλων των εποχών).

Youssoufa Moukoko’s alleged father has accused him of lying about his age.

“He is not my biological son nor that of my wife. He wasn’t born on 20/11/2004 in Yaoundé, Cameroon, but on 19/07/2000.

He was made four years younger than he actually was he was registered as 2004.” pic.twitter.com/kaXaMSqFZg

— Zach Lowy (@ZachLowy) December 13, 2024