Ένα περιστατικό, που μας θύμισε αυτό με πρωταγωνιστές τότε τους Σκόουλς και Νέβιλ, εκτυλίχθηκε το Σάββατο στην Αγγλία.

Συγκεκριμένα δύο παίκτες της Ίστγουντ έπειτα από γκολ της ομάδας τους στην 5η κατηγορία φιλήθηκαν στο στόμα και τράβηξαν τα βλέμματα στην Αγγλία και όχι μόνο.

Gary Neville and Paul Scholes vibes from Eastleigh’s Paul McCallum and Scott Quigley 😘 pic.twitter.com/cW9HLWUPBm

— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 24, 2024