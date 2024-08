Η Σίντι Νγκαμπά πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ολυμπιακό τουρνουά πυγμαχίας του Παρισιού.

Το όνειρό της είναι να αγωνιστεί κάποια μέρα με τα χρώματα της Αγγλίας, της χώρας που την φιλοξενεί από την ηλικία των 11 ετών!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κλισέ, αλλά πραγματικότητα! Γράφτηκε Ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς για πρώτη φορά, ένας αθλητής που εκπροσωπεί την ομάδα προσφύγων της ΔΟΕ εξασφάλισε ένα μετάλλιο στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη!

Μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του γυναικείου τουρνουά πυγμαχίας των -75 κιλών (απέκλεισε τη Γαλλίδα, Νταβίνα Μισέλ), η 25χρονη Σίντι Νγκαμπά ηττήθηκε από την Αθίνεα Μπιλόν (Παναμά), ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου».

Η ίδια είχε κάθε λόγο να αισθάνεται… τρισευτυχισμένη: «Το να είμαι η πρώτη πρόσφυγας που κερδίζει μετάλλιο σημαίνει τα πάντα για μένα. Είμαι άνθρωπος, όπως κάθε άλλος πρόσφυγας και αθλητής στον κόσμο» παραδέχθηκε μετά τον αγώνα.

Η ιστορία της Σίντι Νγκαμπά

Μία πραγματικά συγκινητική ιστορία είναι αυτή που… συνοδεύει τη Σίντι Νγκάμπα.

Γεννήθηκε στη Ντουάλα του Καμερούν στις 7 Σεπτεμβρίου 1998, αλλά αναγκάστηκε σε πολύ μικρή ηλικία να φύγει από την χώρα της με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν μόλις 11 ετών!

Ο αθλητισμός την κέρδισε γρήγορα, έγινε σημαντικό κι αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα της της νεαρής κοπέλας, η οποία αρχικά δοκίμασε την τύχη της στο ποδόσφαιρο, αλλά στη συνέχεια «ερωτεύτηκε» τη πυγμαχία.

Το 2019, η Νγκαμπά και ο αδελφός της κρατήθηκαν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης της Αγγλίας, αλλά κατάφεραν να γλιτώσουν την απέλαση στο Καμερούν, εξασφαλίζοντας άσυλο στη χώρα της Βασίλισσας.

🏅Historic Moment! 🏅

Cindy Ngamba wins the first-ever medal for the Refugee Olympic Team in the women’s 75kg boxing semi-final! 🥉

Her bronze is a victory for all refugees. 🌏

Proud of you, Cindy! Your resilience and strength inspire us all. #ForThe100million pic.twitter.com/SVVwxEmJqO

— Refugee Olympic Team (@RefugeesOlympic) August 8, 2024