Η Εθνική Τουρκίας προετοιμάζεται για τον «τελικό» με την Τσεχία, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Euro 2024, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Την Κυριακή τα τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν ένα βίντεο όπου φαινόταν ο Βιντσέντσο Μοντέλα να αρπάζει το διακριτικό φανελάκι από τον Αρντά Γκιουλέρ και να τον στέλνει εκτός προπόνησης.

This is a training video just 1 hour before the Portugal match wherein Montella takes the jersey given to Arda Guler, gives it to another player and tells him to go away & train alone.

If this is true, then its disgusting.#EvladınaSahipçıkTürkiye pic.twitter.com/cmBI2faOpA

— Mayank (@MayankRMFC) June 23, 2024

