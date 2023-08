Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) ο τελικός του Community Shield, που ανοίγει την αυλαία της σεζόν για το αγγλικό ποδόσφαιρο!

Πιο συγκεκριμένα στο Γουέμπλεϊ αναμετρώνται η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία πέρυσι έκανε ονειρική χρονιά, κατακτώντας το τρεμπλ (πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League και η Άρσεναλ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι «κανονιέρηδες» συμμετέχουν στον τελικό του Σούπερ Καπ Αγγλίας, καθώς οι «πολίτες» πήραν τα πάντα πέρυσι, κι έτσι επιστρατεύτηκε ο δεύτερος της κατάταξης της περυσινής Premier League για να αντιμετωπίσει την αρμάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα σήμερα στο Γουέμπλεϊ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια δεν έχουμε παράταση και θα υπάρξει κατευθείαν η διαδικασία των πέναλτι.

Ο Πάλμερ στο 77ο λεπτό με πολύ ωραίο τελείωμα από τα δεξιά νίκησε τον Ράμσντεϊλ, ανοίγοντας το σκορ για τη Σίτι.

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Γκολ: 77′ Πάλμερ (Σιτι)

Κίτρινες: Πάρτεϊ (Άρσεναλ), Χάβερτς (Άρσεναλ), Άλβαρες (Σίτι), Μαγκαλιάες (Άρσεναλ)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Άρσεναλ (Αρτέτα): Ράμσντεϊλ, Γκάμπριελ, Γουάιτ, Τίμπερ (75΄ Τίρνεϊ ), Σαλιμπά, Παρτέι, Έντεγκααρντ, Ράις (81′ Ενκέτια), Χάβερτς, Σάκα, Μαρτινέλι (75′ Τροσάρ)

Μάντσεστερ Σίτι (Γκουαρντιόλα): Ορτέγκα, Γουόκερ, Στόουνς, Ντίας, Ακάντζι, Κόβατσιτς (64′ Ντε Μπρόινε), Γκρίλις (58′ Φόντεν), Σίλβα, Ρόδρι, Χάαλαντ (64′ Πάλμερ), Άλβαρες

🚨 #ARSMCI team News!

✅ Havertz, Rice, Timber

👀 Havertz playing up top

🇧🇪 City without KDB but look strong

❤️ COYG #communityshield pic.twitter.com/xNueeAp34K

— Rory Talks Football (@Rory_Talks_Ball) August 6, 2023