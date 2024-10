Με βουρκωμένα μάτια ο Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, μετά από μία λαμπρή καριέρα γεμάτη τίτλους και διακρίσεις.

Ο Ισπανός τενίστας, εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, με ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ευχαρίστησε το άθλημα, αλλά και τον κόσμο σε όλες τις γλώσσες, κάνοντας γνωστή την απόσυρσή τού μετά το Davis Cup του Δεκεμβρίου του 2024, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλαγα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή τού:

«Είμαι εδώ για να σας ενημερώσω ότι αποσύρομαι από το επαγγελματικό τένις», ανέφερε με λύπη στα μάτια ο 38χρονος τενίστας, κάτοχος 22 Grand Slam, προσθέτοντας: «Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα, ειδικά αυτά τα δύο τελευταία. Δεν μπόρεσα να παίξω χωρίς περιορισμούς. Είναι μια δύσκολη απόφαση, που μου πήρε χρόνο να πάρω, αλλά σε αυτή τη ζωή όλα έχουν αρχή και τέλος. Πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλω ένα τέλος σε μια καριέρα που ήταν μεγάλη και πολύ πιο επιτυχημένη από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ».

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024