Ένα… θερμό επεισόδιο με πρωταγωνιστές τους Νίκλας Φίλκρουγκ και Αντόνιο Ρούντιγκερ ήρθε να χαλάσει το κλίμα της Εθνικής Γερμανίας λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Euro 2024, στο οποίο ως γνωστόν είναι η «Νάσιοναλμανσαφτ» είναι η «οικοδέσποινα».

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα του Ρούντιγκερ στον Φίλκρουγκ που έπεσε στο έδαφος βρίζοντας τον συμπαίκτη του στην Εθνική.

Στη συνέχεια ο διεθνής επιθετικός της Ντόρτμουντ σηκώθηκε, πήγε προς το μέρος του αμυντικού της Ρεάλ, με τους δύο παίκτες να αλληλοσπρώχνονται.

Η κατάσταση ευτυχώς δεν ξέφυγε ακόμη περισσότερο στο στρατόπεδο των «πάντσερ», που ως γνωστόν στις 14 Ιουνίου θα αντιμετωπίσουν την Εθνική Σκωτίας.

🚨 BREAKING: Niclas Füllkrug and Antonio Rüdiger had a heated altercation today. After a strong tackle, Füllkrug lied on the ground, cursing at Rüdiger & shouting angrily. Füllkrug stood up, went towards Rüdiger & they pushed each other. @BILD pic.twitter.com/1NV9d7Ogh4

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 10, 2024