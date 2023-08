Η τετράκις Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής, Σιμόν Μπάιλς επέστρεψε θριαμβευτικά στην αγωνιστική δράση, επικρατώντας στο «US Classic», μετά από δύο χρόνια απουσίας.

Στην πρώτη της διοργάνωσης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η βραχύσωμη Αμερικανίδα, ικανοποίησε απόλυτα το κοινό με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, συγκεντρώνοντας συνολικά 59.100 βαθμούς.

Η 19 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, άρχισε τον αγώνα στους ασύμμετρους ζυγούς και βαθμολογήθηκε με 14.000, την τρίτη υψηλότερη βαθμολογία, ενώ στην δοκό ισορροπίας η 26χρονη γυμνάστρια ήταν πρώτη με 14.800 βαθμούς. Στις ασκήσεις εδάφους, το πλήθος χειροκρότησε κάθε κίνηση του εντυπωσιακού προγράμματος της Μπάιλς, που πρώτευσε με 14.900 βαθμούς. Και τέλος, με ένα αριστοτεχνικό άλμα, η κορυφαία πρωταθλήτρια, πήρε επίσης την καλύτερη βαθμολογία (15.400 βαθμοί), ολοκληρώνοντας θριαμβευτικά την επιστροφή της.

Simon Biles on beam. Welcome back, Champ pic.twitter.com/049SCIiTO7



«Ήταν υπέροχο συναίσθημα, ειδικά μετά από όλα όσα συνέβησαν πέρυσι», σχολίασε η Μπάιλς, η οποία δεν έχει αποσαφηνίσει εάν σχεδιάζει να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν το καλοκαίρι του 2024 στο Παρίσι.

«Το δουλεύουμε ακόμη», δήλωσε η Μπάιλς και πρόσθεσε: «Ο κύριος στόχος μου ήταν αυτός ο αγώνας και μετά τα εθνικά πρωταθλήματα. Στην συνέχεια, θα προετοιμασθώ για το παγκόσμιο (τον Οκτώβριο στην Αμβέρσα) και μετά θα δούμε».

Υπενθυμίζεται, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στην Ιαπωνία, η Αμερικανίδα γυμνάστρια αποχώρησε από τα περισσότερα αγωνίσματα, επικαλούμενη λόγους ψυχικής υγείας, ωστόσο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην δοκό ισορροπίας.

Μάλιστα, η απόφασή της να αποχωρήσει βοήθησε σημαντικά στην ανάδειξη του ζητήματος της ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι αθλητές και κυρίως οι πρωταθλητές.

Αφού επιβεβαίωσε την επιστροφή της τον περασμένο μήνα, η Μπάιλς επεσήμανε ότι εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για να την βοηθήσει να «διαχειρισθεί την ψυχική πτυχή» της καθημερινής της ζωής: «Βαδίζω στην σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει ακόμη να εργασθώ με τον εαυτό μου. Πρέπει να συνεχίσω την θεραπεία μου. Πρώτα θα σκεφθώ τον εαυτό μου. Όλοι όσοι με στήριξαν, όλος αυτός ο κόσμος που ακόμη πιστεύει σ’ εμένα, είναι αγγίξει την καρδιά μου».

Hype levels are at the height of @Simone_Biles‘ tumbling passes 📈

Don’t miss @USAGym Olympians and Olympic Hopefuls kick off the #RoadToParis at the #CoreClassic tonight 🇺🇸

⏰: 8:00pm EST

📺: @CNBC and @peacock pic.twitter.com/nkau6SoidM

— Team USA (@TeamUSA) August 5, 2023