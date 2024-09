Στο πένθος βυθίστηκε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, καθώς την Πέμπτη έχασε τη ζωή του ο προπονητής της ομάδας U19 του συλλόγου, Χέλγκε Ράσε, σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία μόλις 33 ετών!

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, το όχημα που επέβαινε ο νεαρός τεχνικός «βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο!».

Η ανακοίνωση που ανήρτησε ο σύλλογος το πρωί της Παρασκευής στα social media αναφέρει: «Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης είναι συντετριμμένη από την απώλεια του προπονητή της U19, Χέλγκε Ράσε.

Ο 33χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες (5/9). Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τους φίλους του».

