Τέλος στο ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα φαίνεται πως θέλει να βάλει η ΙFAB (International Football Association Board). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποκάλυψη της Telegraph, το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να βάλει στο ποδόσφαιρο και την μπλε κάρτα με ένα νέο πρωτόκολλο που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα!

Μόλις ένας παίκτης δει την μπλε κάρτα, τότε θα αποβάλλεται από το ματς για 10 λεπτά και έπειτα θα επιστρέφει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Ο ρόλος της νέας αυτής κάρτας θα είναι παρόμοιος με αυτός της κίτρινης, καθώς οι διαιτητές θα δείχνουν μπλε κάρτα σε κάποιο σκληρό μαρκάρισμα ή όταν ένας ποδοσφαιριστής δείξει ασέβεια προς κάποιον από τους διαιτητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράλληλα, εάν παίκτης ποδοσφαιριστής δεχθεί δύο μπλε κάρτες τότε αυτό θα ισοδυναμεί με μία κόκκινη και θα αποβάλλεται γενικά από το ματς, ενώ το ίδιο θα γίνει αν δεχθεί και ένα συνδυασμό με μία μπλε και μία κίτρινη κάρτα.

Τέλος, η IFAB σχεδιάζει να ξεκινήσει την πρώτη φάση δοκιμών και να βάλει την μπλε κάρτα αρχικά στο FA Cup της Αγγλίας και αναμένεται να μην χρησιμοποιηθεί σε κάποια μεγάλη αναμέτρηση.

Players to be removed from the pitch for 10 minutes if they commit a cynical foul or show dissent towards a match official

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

✍️ @ben_rumsby#TelegraphFootball | #Ifab

— Telegraph Football (@TeleFootball) February 8, 2024