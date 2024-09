Ο κορυφαίος τενίστας εφέτος στον κόσμο, Γιάνικ Σίνερ, είναι ο νέος «βασιλιάς» του US Open. Στο μεγάλο τελικό της Κυριακής ο Ιταλός επιβλήθηκε με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 7-5) του Αμερικανού Τέιλορ Φριτς (No 12) και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου στο τελευταίο Grand Slam του 2024.

Ο Σίνερ ξεκίνησε τη σεζόν με την κατάκτηση του Australian Open και την κλείνει με ένα ακόμη θρίαμβο, αυτή την φορά επί αμερικανικού εδάφους, προσθέτοντας στην τροπαιοθήκη του τον 2ο Major τίτλο της καριέρας του, στον 6ο του τελικό μέσα στη σεζόν (5-1).

Ο 23χρονος τενίστας, παρά τα εξωαγωνιστικά προβλήματα με την γνωστή υπόθεση ντόπινγκ που έγινε γνωστή λίγο πριν την έναρξη του US Open, κατάφερε να μείνει ψύχραιμος και να παίξει εξαιρετικό τένις στη Νέα Υόρκη.

Προερχόμενος από την κατάκτηση του σημαντικότερου τουρνουά προετοιμασίας στο Σινσινάτι, «τρέχει», πλέον, ένα σερί 12 νικών, επιβεβαιώνοντας και στον αποψινό τελικό τον τίτλο του φαβορί που είχε πριν την έναρξη του τελικού. Τα κατάφερε, έχοντας απέναντί του και τη συντριπτική πλειοψηφία των θεατών, που έκαναν τα πάντα για να ωθήσουν τον συμπατριώτη τους, Τέιλορ Φριτς, στη νίκη, χωρίς να τα καταφέρουν.

Έτσι, η προσμονή των Αμερικανών για να δουν έναν γηγενή πρωταθλητή να σηκώνει ξανά την «κούπα» μετά από 19 χρόνια και την τελευταία κατάκτηση ενός τίτλου Grand Slam (το 2003 ήταν ο Άντι Ρόντικ που πανηγήυρισε τότε στη Νέα Υόρκη), παίρνει μία ακόμη παράταση.

Ο Τέιλορ Φριτς, στην πρώτη του προσπάθεια για έναν τίτλο Grand Slam δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει, διότι πολύ απλά απέναντί του είχε έναν καλύτερο παίκτη, με μεγαλύτερη εμπειρία και ποιότητα στο παιχνίδι του.

