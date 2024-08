Ο Ντομινίκ Τιμ αποκλείστηκε πρόωρα, μόλις στον 1ο γύρο του US Open. Η ήττα του με 6-4, 6-2, 6-2 από τον 22χρονο Αμερικανό Μπεν Σέλτον θα μείνει στην Ιστορία ως η τελευταία αναμέτρηση που έδωσε στην καριέρα του στο US Open o Αυστριακός τενίστας.

Ο 31χρονος Τιμ έχει ανακοινώσει πως στο τέλος της χρονιάς θα βάλει τελεία στην καριέρα του, καθώς ταλαιπωρήθηκε από πολλούς τραυματισμούς.

Ο Ντομινίκ Τιμ είχε κατακτήσει τον τίτλο του US Open το 2020. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι διοργανωτές του US Open τίμησαν τον Ντομινίκ Τιμ.

Not a dry eye in the house 🥲

Our 2020 champion Dominic Thiem bids an emotional farewell to the US Open. pic.twitter.com/Ru7AKwpYL1

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024