Βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν σήμερα (16/11) στη Σόφια μεταξύ Βούλγαρων οπαδών και αστυνομίας, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η αναμέτρηση για τα προκριματικά του EURO 2024 Βουλγαρία-Ουγγαρία, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας.

Μέλη της αστυνομίας και οπαδοί τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών, αναφέροντας επίσης συλλήψεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μάλιστα η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος των περίπου 2.000 ανθρώπων, που συγκεντρώθηκαν απ` όλη την χώρα απαιτώντας την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδίας Μπόρισλαβ Μιχάιλοφ, ο οποίος είναι επικεφαλής εδώ και 18 χρόνια.

Mad scenes in Sofia outside the National Stadium where Bulgaria plays Hungary behind closed doors: clashes between fans and police forces, water bombs and cars set on fire… pic.twitter.com/KcIU1Foskd

Κροτίδες, μπουκάλια ακόμα και πέτρες χρησιμοποίησαν οι αφηνιασμένοι διαδηλωτές, οι οποίοι πυρπόλησαν και αστυνομικό όχημα, περιστατικά που είναι σπάνια σε αυτή τη βαλκανική χώρα.

This is currently happening in Sofia, Bulgaria because the Bulgarian Football Federation, scared of potential protest during the game against Hungary decided to ban fans from attending the game. pic.twitter.com/dvFOD21Ujo

— Danny Rose-Peters (@danny_rose_p) November 16, 2023