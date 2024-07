Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος του δεύτερου ημιτελικού του Copa America, ανάμεσα σε Κολομβία και Ουρουγουάη, με τους παίκτες των ηττημένων να ξεφεύγουν!

Η Κολομβία πανηγύρισε την πρόκρισή της στον τελικό επικρατώντας της Ουρουγουάης με 1-0, όμως μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησε σκηνές χάους με τους παίκτες της «Σελέστε» να επιτίθενται σε οπαδούς στις εξέδρες.

Όλα ξεκίνησαν με ένταση στον αγωνιστικό χώρο και κατά την διάρκεια της αποχώρησης των παικτών της Ουρουγουάης, φίλοι της Κολομβίας πέταξαν μπουκάλια προς το μέρος τους με τον Ρόναλντ Αραούχο και τον Ντάργουιν Νούνιες να ξεφεύγουν.

Shocking moment Liverpool star Darwin Nunez jumps into the crowd and starts swinging punches at FANS as Copa America descends into chaos https://t.co/U3qDBOXPnP — Mail Sport (@MailSport) July 11, 2024

Οι δύο παίκτες της «Σελέστε» μπούκαραν στην εξέδρα και ακολούθησαν και άλλοι συμπαίκτες τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τις μπουνιές να πέφτουν… βροχή προς πάσα κατεύθυνση.

Darwin Nuñez losing his frikin mind and going into the stands to size up some fans.

Embarrassing for Uruguay 🇺🇾 across the board.pic.twitter.com/Geo1AGzrwi — Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) July 11, 2024

Εν τέλει η τάξη αποκαταστάθηκε με την -καθυστερημένη- παρέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου, με τους παίκτες της Ουρουγουάης να αποχωρούν για τα αποδυτήρια.

Xαρακτηριστικά βίντεο από τα επεισόδια:

Uruguay players have entered the stands and a fight has broken out between fans and players pic.twitter.com/XRbte2ibiy — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2024