Η εθνική παίδων… αυτοκτόνησε στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ Παίδων με την Ισπανία, στο Ηράκλειο, αφού δέχτηκε σερί 20-0 (!) στο τελευταίο μισό της 4ης περιόδου και από το +11 βρέθηκε με… ήττα (77-71 ) και στον… «μικρό» τελικό.

Οι παίκτες του Γιάννη Καλαμπόλη θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στον ηττημένο του δεύτερου χρονικά ημιτελικού, Γαλλία-Σερβία (διεξάγεται απόψε στις 21:00), αύριο, Σάββατο (17/8) στις 18:30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Διψήφιοι αναδείχτηκαν από την εθνική παίδων οι Ασημένιος, Χαϊδεμένος και Χατζηλάμπρου.

Gets it to go at the buzzer! 🚨#U16EuroBasket x @HellenicBF 🇬🇷 pic.twitter.com/IS9qCDUDzx — NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 16, 2024 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

That’s TUFF! 😤 Marcos Zurita with 15 PTS in the 1st half for 🇪🇸.#U16EuroBasket pic.twitter.com/xuik3ayhSq — NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 16, 2024

Ο Μάρκος Θουρίτα κρατούσε «ζωντανούς» τους Ίβηρες, με 17 πόντους για 35 λεπτά, για να βγει μπροστά ο Χαβιέρ Βιγκέρ στο τέλος (20π.) και ο Χέραρντ Φερνάντεθ (12π.) και να στείλουν την Ισπανία στον τελικό, όπου το Σάββατο (17/7, 21:00) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γαλλία-Σερβία.

H εθνική είχε προηγηθεί με +11 (56-67), 5:15΄΄ πριν τη λήξη, για να δεχτεί… σερί 20-0 (!) και να προσπεράσει η Ισπανία με 76-67, με εναπομείναντα χρόνο 1:40΄΄. Ο Χαβιέρ Βιγκέρ είχε πετύχει τους πρώτους έξι πόντους της «Φούρια Ρόχα», ακολούθησε τρίποντο του Χέραρντ Φερνάντεθ, για να πετύχει νέο τρίποντο ο Βιγκέρ χάρη στο οποίο η Ισπανία προσπέρασε με 68-67. Και μετά το δίποντο του Λούκας Σάντσεθ, ο Χέραρντ Φερνάντεθ σημείωσε τους 6 επόμενους πόντους της Ισπανίας. Στα 52΄΄ ο Ηλίας Χαϊδεμένος κέρδισε φάουλ, μείωσε σε 76-69 με 2/2 βολές. Ο Χαϊδεμένος μείωσε και σε 76-71 στα 29΄΄, με τον Σάμπα Μερεμπασβίλι με 1/2 βολές να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

The 🇬🇷 youngins gets the crowd on their feet in Heraklion! 🔥#U16EuroBasket pic.twitter.com/JReP5FvEPZ — NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 16, 2024

Το αρχικό 5-2 (1’) ανατράπηκε γρήγορα από μια Ελλάδα που φαινόταν αποφασισμένη και διαβασμένη. Ο Σκληρός έδωσε το προβάδισμα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας (5-6, 3’10’’) με την ελληνική ομάδα να φτάνει στο 8-14 (6’20’’) με τους Ασημένιο και Χατζηλάμπρου. Ο Γιάννης Καλαμπόκης είδε τους παίκτες του συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό με τον Μπαρμπαγιάννη να γράφει το 15-28 (9’35’’). Τα φάουλ ωστόσο είχαν ήδη αρχίσει να «βαραίνουν» την Εθνική Παίδων με τους Σκληρό, Χαϊδεμένο, Τσώνη, Χατζηλάμπρου να μετράνε από δύο λίγο πριν τα μισά της δεύτερης περιόδου.

Η Ισπανία με πίεση, αλλά και συχνά ταξίδια στις γραμμή των ελεύθερων βολών (7/11 η Ελλάδα στο πρώτο μισό, 13/19 οι τυπικά γηπεδούχοι) κατάφερε να μειώσει σταδιακά με το 20-30 (12’20’’) να γίνεται 31-32 (15’30’’) και τον Θουρίτα να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του (33-32, 16’). Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ με τον Θωμάκο να γράφει το 40-40 με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό. Η ελληνική ομάδα πήγε στα αποδυτήρια με τους Τσώνη και Σκληρό να έχουν πλέον από τρία φάουλ.

Οι Έλληνες παίκτες κατάφεραν να χτίσουν μια μικρή διαφορά και πάλι στην τρίτη περίοδο. Χαϊδεμένος και Χατζηλάμπρου βοήθησαν να διαμορφωθεί το 42-49 (22’25’’) με τον Μπαρμπαγιάννη να παίρνει το τρίτο φάουλ του Ντιαλό και τον Σταμούλο να γράφει το 46-52 (25’). Ο Τσώνης οδήγησε στο +8 (48-56, 29’10’’) και ο Χαϊδεμένος στο 51-60 με την έναρξη της τέταρτης περιόδου. Ο Χαρτώνας ήταν αυτός που έδωσε και πάλι διψήφια τιμή στη διαφορά από τα 6μ75 (51-63, 32′).

Ο Αλέξανδρος Θωμάκος ήταν εκεί για το 54-65 (34’30”) και ο Σκληρός απείλησε και πήρε το “γκολ φάουλ” για να γράψει το 56-67 (35′). Η απάντηση ήρθε από τον Βιγέρ με έξι συνεχόμενους πόντους για το 62-67 (36’10”). Η Ισπανία με 3/3 τρίποντα “γύρισε” το παιχνίδι και προηγήθηκε με 68-67 (37’35”), και συνέχισε με ένα σερί που έφτασε στο 20-0 για να φτάσει και στην τελική επικράτηση με 77-71.

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 40-40, 51-56, 77-71.

Ελλάδα (Γιάννης Καλαμπόκης): Τσώνης 6, Βενετίδης, Χαϊδεμένος 16, Παπανικολάου, Χατζηλάμπρου 11 (1), Σκληρός 6, Χαρτώνας 6 (2), Μπαρμπαγιάννης 6 (1), Ασημένιος 13 (1), Σταμούλος 4, Παγουλάτος.

Ισπανία (Κάρλος Φλόρες Σερράνο): Μαρίνα 3, Σάντσεθ 6 (1), Καράσκο, Γκράου, Βίγκερ 20 (3), Μερεμπασβίλι 3, Φερέρας 2, Θουρίτα 17, Φερνάντεθ 12 (1), Ροντρίγκεθ 7, Μπερμέχο, Ντιάγιο 7.