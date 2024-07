Η Κρτοατία και η Ελλάδα κοντράρονται στο ΣΕΦ (ΕΡΤ1, Novasports Start). Η «επίσημη αγαπημένη» ψάχνει τη νίκη στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά για να σφραγίσει το εισιτήριο της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο τελικός στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ με περισσότερους από τέσσερις πόντους. Ο Χεζόνια άνοιξε το σκορ και ο Παπαγιάννης απάντησε με τρίποντο, ενώ ακολούθησαν πόντοι από τους Σάριτς και Παπαγιάννη με την Εθνική να προηγείται 5-4. Ο Ζούμπατς με μια βολή και ακόμα δύο πόντους και ο Αντετοκούνμπο έφεραν το ματς στο ισόπαλο 7-7, ενώ στη συνέχεια ο Γιάννης και ο Ματέο Ντρέζνιακ αντάλλαξαν πόντους για το 9-9.

The Big Papa show 🇬🇷 #FIBAQOT x @HellenicBF



Ο Καλάθης στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο, ενώ ο Χεζόνια με τέσσερις πόντους και ο Σμιθ με ακόμα δύο ολοκλήρωσαν ένα σερί 6-0 των Κροατών που προηγήθηκαν 15-12. Ο Μήτογλου μείωσε σε 15-14, ενώ ο Σάριτς πέτυχε τρίποντο για το 18-14. Με το ίδιο νόμισμα απάντησε ο Παπαγιάννης, ο οποίος με νέο δικό του καλάθι έφερε την Ελλάδα στο +1 (19-18). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τρίποντο και φάουλ του Λαρεντζάκη, που έχασε τη βολή και τρεις πόντους του Χεζόνια για το 22-22.

Στα πρώτα τρία λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου η Ελλάδα βρήκε πέντε πόντους από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με την Κροατία να απαντάει με τους Σμιθ και Ζούμπατς ισοφαρίζοντας σε 27-27. Ο Τολιόπουλος με εύστοχο σουτ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην «επίσημη αγαπημένη», με τον Ντάριο Ντρέζνιακ να ισοφαρίζει σε 29-29. Ο Παπαγιάννης με το τρίτο εύστοχο τρίποντο του, ο Τολιόπουλος με δικό του τρίποντο και ο Ουόκαπ με καλάθι συμπλήρωσαν ένα σερί 8-0 για την Εθνική και έφεραν την Ελλάδα στο +8 (37-29).

Ο Ματέο Ντρέζνιακ με τρίποντο και φάουλ μείωσε στους 4, ενώ ο Παπαγιάννης με 4/5 τρίποντα έγραψε το 40-33. Ο Ζούμπατς με καλάθι και φάουλ απέναντι στον Γιάννη και ο Ματέο Ντρέζνιακ έφεραν πάλι τους Κροάτες σε απόσταση αναπνοής (40-39). Ο Γιάννης σκόραρε από τα έξι μέτρα και ο Παπανικολάου στο τέλος του ημιχρόνου δίνοντας προβάδισμα 6 πόντων στην Ελλάδα στο πρώτο μισό (45-39).

Zubac goes to work against Giannis 💪#FIBAOQT x @CbfHks pic.twitter.com/Vww2tww560

— FIBA (@FIBA) July 7, 2024