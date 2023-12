Σε όμιλο με αντιπάλους τις Πορτογαλία, Τουρκία και Τσεχία θα αγωνιστεί η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην τελική φάση του Euro 2024, αν φυσικά καταφέρει να κερδίσει, μέσω των πλέι οφ του Nations League, το πολυπόθητο εισιτήριο για τη διοργάνωση στη Γερμανία.

Αυτό προέκυψε από την κλήρωση των ομίλων, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Φιλαρμονική του Έλβα στο Αμβούργο και η οποία φέρνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με δύο από τους τρεις αντιπάλους του στο Euro 2004, υπό την προυπόθεση πάντα να πάρει την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η «γαλανόλευκη» μαζί με ακόμα 11 ομάδες, θα διεκδικήσει τη δεύτερη ευκαιρία της στα play-offs του Nations League τον Μάρτιο (21-26), όπου θα δοθούν τα τρία τελευταία εισιτήρια.

Oι όμιλοι της διοργάνωσης:

1ος όμιλος: Γερμανία, Ουγγαρία, Σκωτία, Ελβετία

2ος όμιλος: Ισπανία, Αλβανία, Κροατία, Ιταλία

3ος όμιλος: Αγγλία, Δανία, Σλοβενία, Σερβία

4ος όμιλος: Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, playoffs winner A.

5ος όμιλος: Βέλγιο, Ρουμανία, Σλοβακία, playoffs winner Β.

6ος όμιλος: Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία playoffs winner C.

Με Χαριστέα η Ελλάδα στην κλήρωση

Παρών στην κλήρωση ήταν ο πρώην σέντερ φορ και νικητής του Euro το 2004, Άγγελος Χαριστέας, καθώς τον επέλεξε η UEFA για τη διαδικασία της κλήρωσης.

Ταυτόχρονα, ορίστηκε και ως πρεσβευτής ανάμεσα σε αρκετούς πρώην διεθνείς παίκτες άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και θρύλοι, τύπου Μπουφόν, Κλόζε, Σνάιντερ και Νταβίντ Σίλβα.

Τα ζευγάρια των play-offs:

Μονοπάτι Α

Ημιτελικοί (21/3/2024)

Πολωνία-Εσθονία

Ουαλία-Φινλανδία

Τελικός (26/3/2024)

Ουαλία/Φινλανδία-Πολωνία/Εσθονία

Μονοπάτι Β

Ημιτελικοί (21/3/2024)

Ισραήλ-Ισλανδία

Βοσνία-Ουκρανία

Τελικός (26/3/2024)

Βοσνία/Ουκρανία-Ισραήλ/Ισλανδία

Μονοπάτι Γ

Ημιτελικοί (21/3/2024)

Γεωργία-Λουξεμβούργο

ΕΛΛΑΔΑ-Καζακστάν

Τελικός (26/3/2024)

Γεωργία/Λουξεμβούργο-ΕΛΛΑΔΑ/Καζακστάν

Αυτές οι πόλεις θα φιλοξενήσουν τους αγώνες

Σε 10 πόλεις της Γερμανίας θα διεξαχθούν οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024 από τις 14 Ιουνίου (Μόναχο) μέχρι τις 14 Ιουλίου (Βερολίνο).

Δείτε αναλυτικά ποιες είναι, τα ονόματα των γηπέδων και τη χωρητικότητά τους:

Βερολίνο: Olympiastadion Berlin (70.000)

Κολωνία: Cologne Stadium (47.000)

Ντόρτμουντ: BVB Stadion Dortmund (66.000)

Ντίσελντορφ: Düsseldorf Arena (47.000)

Φρανκφούρτη: Frankfurt Arena (48.000)

Γκελσενκίρχεν: Arena AufSchalke (50.000)

Αμβούργο: Volksparkstadion Hamburg (50.000)

Λειψία: Leipzig Stadium (42.000)

Μόναχο: Munich Football Arena (67.000)

Στουτγάρδη: Stuttgart Arena (54.000)

H FUSSBALLLIEBE («αγάπη του ποδοσφαίρου»), η επίσημη μπάλα του Euro 2024 που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αποκαλύφθηκε στις 15 Νοεμβρίου από την UEFA και την adidas σε ειδική εκδήλωση μπροστά από το «Ολυμπιακό στάδιο» στο Βερολίνο.

Εκτός από τη χρήση ανακυκλωμένου πολυεστέρα και μελανιού με βάση το νερό, η FUSSBALLLIEBE είναι κατασκευασμένη από πιο βιώσιμα βιολογικά υλικά από οποιαδήποτε προηγούμενη επίσημη μπάλα αγώνα της adidas. Κάθε στρώμα της μπάλας έχει προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει υλικά όπως ίνες καλαμποκιού, ζαχαροκάλαμο, πολτό ξύλου και καουτσούκ.

«Όταν σχεδιάζαμε αυτήν την Επίσημη Μπάλα αγώνα, εμπνευστήκαμε από την ενέργεια και την ποικιλομορφία του τουρνουά και την αγάπη που έχει η Ευρώπη για το ποδόσφαιρο. Έχοντας αυτό κατά νου, ελπίζουμε η FUSSBALLLIEBE να φέρει χαρά όπου κι αν κυλήσει», τόνισε ο Σαμ Χάντι αντιπρόεδρος προϊόντων και σχεδιασμού της adidas Football.

Η επίσημη μασκότ του τουρνουά αποτελεί φόρο τιμής στο δημοφιλές παιδικό παιχνίδι “αρκουδάκι”, που λέγεται ότι προήλθε από τη Γερμανία στις αρχές του 20ού αιώνα.

Πήρε το όνομα Άλμπερτ μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ χρηστών του UEFA.com και μαθητών σε όλη την Ευρώπη, μέσω του προγράμματος «UEFA Football in Schools», επικρατώντας με 32% των ψήφων.

