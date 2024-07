Παραλίγο να πληρώσει πολύ ακριβά τα νεύρα του στον ημιτελικό του Wimbledon ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο 28χρονος Ρώσος δεν συμφώνησε με απόφαση της Εύας Ασδεράκη (για διπλή αναπήδηση της μπάλας) κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ και, φέτρεται να είπε στην Ελληνίδα διαιτητή «f@@k you, f@@k you, piece of sh@t (ή μήπως b@@@h;)»

Medvedev hit with a code violation for saying… 😳 #wimbledon pic.twitter.com/7zxESntqv5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Pamela Maldonado (@pamelam35) July 12, 2024

Η Ασδεράκη συμβουλεύτηκε τον supervisor του αγώνα και τελικά ο Μεντβέντεφ τη γλίτωσε με warning, ενώ θα μπορούσε να είχε αποβληθεί. Μάλλον έπαιξε ρόλο η περίσταση και το γεγονός ότι το ματς ήταν στο πρώτο σετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αν και ο τενίστας από τη Μόσχα έχασε δύο φορές προβάδισμα με μπρέικ κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ, κατάφερε να πάρει το σετ στο τάι μπρέικ.

«Είπα κάτι στα ρωσικά, δεν ήταν πολύ κακό»

«Δεν ξέρω αν υπήρξε διπλή αναπήδηση», είπε ο 28χρονος Ρώσος. «Νόμιζα ότι δεν υπήρξε. Ήταν δύσκολο. Μια φορά πριν καιρό στο Roland Garros έχασα από τον Τσίλιτς και δεν είχε δει (η Ασδεράκη) ότι η μπάλα είχε αναπηδήσει μια φορά. Οπότε, το είχα αυτό στο μυαλό μου, σκέφτηκα ότι πάλι ήταν εναντίον μου. Είπα κάτι στα ρωσικά, όχι καλό, αλλά δεν ξεπέρασα τα όρια. Έτσι, πήρα code violation warning». Όλος ο κόσμος, πάντως, κατάλαβε ότι είπε κάτι στα αγγλικά, το ίδια και η ίδια η Ελληνίδα umpire, που κάλεσε στο court τον supervisor.

Παρότι έπαιξε με τη φωτιά και κινδύνεψε να αποβληθεί, ο Μεντβέντεφ είπε ότι δεν ανησύχησε: «Δεν ανησύχησα καθόλου, διότι δεν είπα κάτι πολύ κακό. Θα ήταν πιο εύκολο αν υπήρχε σύστημα challenge, θα έδειχνε αν αναπήδησε η μπάλα. Αν το χρησιμοποιούσαμε, δεν θα είχαμε ποτέ τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποιούμε για τη διπλή αναπήδηση».