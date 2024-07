Το φωτογραφικό ενσταντανέ των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού φαίνεται πως τράβηξε, μόλις στην 4η μέρα τους, ο Γάλλος φωτογράφος Jérôme Brouillet’s. Η φωτογραφία είναι από το νέο αγώνισμα των Αγώνων, το σερφ, το οποίο χαρίζει μοναδικά “κλικ”.

Το αγώνισμα του σερφ διεξάγεται σε έναν ύφαλο στο Teahupo’o της Ταϊτής, στη Γαλλική Πολυνησία, 16.000 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι. Εκεί ο Βραζιλιάνος σέρφερ Γκάμπριελ Μεδίνα χάρισε στους θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η φωτογραφία του Jérôme Brouillet’s με τον “αιωρούμενο σέρφερ”, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τον ορισμό του viral. Ο Βραζιλιάνος σέρφερ απογειώθηκε από ένα μεγάλο κύμα με την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του. Τότε, ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να “κάθεται” σε σύννεφο του Ειρηνικού, δείχνοντας παράλληλα τον ουρανό.

Την ίδια ώρα, ακριβώς δίπλα του και σε απόλυτη αντιστοιχία με τον αθλητή, βρίσκεται η σανίδα του σερφ: “Οι συνθήκες ήταν τέλειες, τα κύματα ήταν ψηλότερα από ό,τι περιμέναμε” είπε ο φωτογράφος για το μοναδικό κλικ.

Τράβηξε τη φωτογραφία ενώ βρισκόταν πάνω σε κοντινό σκάφος, αποτυπώνοντας τη σουρεαλιστική εικόνα με τέτοια ακρίβεια που στην αρχή κάποιοι υποψιάστηκαν ότι έχει επεξεργαστεί ή αποτελεί “προϊόν” της τεχνητής νοημοσύνης.

“Ο σέρφερ, στην ουσία, βρίσκεται στο πίσω μέρος του κύματος και δεν μπορούσα να τον δω. Μετά, φαίνεται να ξεπροβάλλει και έβγαλα τέσσερις φωτογραφίες και μία από αυτές ήταν αυτή” συνέχισε ο Brouillet.

“Δεν ήταν δύσκολο να τραβήξω τη φωτογραφία. Ήταν περισσότερο να προβλέψω τη στιγμή και το πού θα εκτοξευτεί ο Γκάμπριελ από το κύμα” είπε ο Γάλλος φωτογράφος.

This shot of Gabriel Medina is ABSOLUTELY UNREAL 🤯 😱

( 📸: Jerome Brouillet) pic.twitter.com/4JQNI4olsi

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2024