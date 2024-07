Ξύλο με θαμώνες στο νυχτερινό κλαμπ Bolivar της παραλιακής έπαιξαν οι Ίβιτσα Ζούμπατς και Ντάριο Σάριτς. Οι δύο διεθνείς Κροάτες μπασκετμπολίστες μετά την ήττα της Κροατίας από την Ελλάδα, στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά στο ΣΕΦ, πήγαν για ποτό και εκεί για άγνωστο λόγο ήρθαν στα χέρια με θαμώνες.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Ίβιτσα Ζούμπατς με αίματα στο δεξί του γόνατο, τον Σάριτς στο έδαφος αλλά και τους δύο Κροάτες να πλακώνονται!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn

— michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024