Αξέχαστα θα μείνουν αυτά τα Χριστούγεννα στον μικρό Άιζακ, αφού πέρασε μια μέρα στο προπονητικό κέντρο της αγαπημένης του ομάδας, της Λίβερπουλ. Ο 6χρονος οπαδός, που γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο γενετικής διαταραχής Wolf-Hirschorn, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τα είδωλά του, αλλά και να τα συνοδεύσει ως μασκότ στο νικηφόρο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Όλα άρχισαν όταν οι γονείς του Άιζακ ανέβασαν ένα βίντεο στα social media, που παίζει κιθάρα και τραγουδά με την ψυχή του το τραγούδι του Μο Σαλάχ. Τα σχόλια αγάπης από τους φιλάθλους ήταν άπειρα και εν τέλει, οι άνθρωποι της Λίβερπουλ έμαθαν για τον 6χρονο super-fan. Έτσι, προσέγγισαν την οικογένεια για να οργανώσουν μια πραγματικά ξεχωριστή έκπληξη στον μικρό Scouser.

The six-year-old singing Kopite that captured our hearts ♥️

Here’s how Virgil van Dijk and Mo Salah surprised Isaac at his school and made sure he created unforgettable memories 🥰 #RedTogether pic.twitter.com/fVMGHxlj8h

— Liverpool FC (@LFC) December 25, 2024

