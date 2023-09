Ο Γιώργος Γιακουμάκης, που ξεκίνησε βασικός κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι, σημείωσε το τέταρτο γκολ της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, η οποία επιβλήθηκε της ομάδα του Λιονέλ Μέσι, που απουσίαζε, με 5-2.

Ο Έλληνας επιθετικός συνεχίζει να σκοράρει στο MLS και να βλέπει το όνομά του στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του πρωταθλήματος, αφού μαζί με τους Μπουανγκά και Μουκτάρ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 14 γκολ.

💥 14 GOALS 💥

Giorgos Giakoumakis is tied for the most goals in MLS this season. pic.twitter.com/vAmPvhhXpQ

— Major League Soccer (@MLS) September 16, 2023

