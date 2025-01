Αθλητική στήλη,

αποκλειστικά για χουλιγκάνους, λοβοτομημένους και κάφρους

*** Χουλιγκάνοι, Λοβοτομημένοι και Κάφροι όλων των ομάδων,

όλων των κομμάτων

και όλων των θρησκειών,

σάς χαιρετώ…

*** Ξεκινώ με την επεξήγηση τής φωτογραφίας που εικονογραφεί το παρόν πόνημα,

καθώς πίσω από κάθε εικαστικό έργο κρύβονται σημειολογίες

και υφέρπουν μηνύματα που απευθύνονται στο Συλλογικό Υποσυνείδητο.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας, λοιπόν, φορά έναν μανδύα τελευταίας τεχνολογικής μοδός,

ο οποίος τού περιορίζει την ακατάσχετη επιθετικότητα προς τούς παίκτες του,

ενώ το εντυπωσιακό ανάγλυφο σχέδιο που κοσμεί τα ημιθωράκια,

εκπέμπει -μέσω τής διαστολής των οφθαλμών- την Έκπληξη και τον Θαυμασμό,

καθώς το επιβλητικό πρόσωπο και η διακριτικώς περίλαμπρη οδοντοστοιχία

μαγνητίζουν τα βλέμματα κάθε παρατηρητή που αγαπά την Τέχνη.

Ο καθηλωτικός πίνακας έχει τον τίτλο «Μόνα Λύσσα» (ή απλώς «Μπαρτζωκόντα»).

…

Το Χιούμορ και η Σάτιρα είναι ζωογόνες δυνάμεις

που μάς βοηθούν να αντιπαρερχόμαστε τις δυστοπικές συνθήκες

και να αποδομούμε τις -παντός είδους- καθεστωτικές τοξικότητες.

Ως εκ τούτου,

είναι απολύτως λανθασμένη η σεσημασμένη φράση «Πάμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά…»,

που οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να δηλώσουν

ότι στην ακολουθούσα τοποθέτησή τους δεν θα υπάρχουν το Χιούμορ και η Σάτιρα.

Και τώρα, πάμε να συνεχίσουμε να μιλάμε σοβαρά…

…

Ο «Γουρλομανδύας» είναι μεν ένα καυστικό εύρημα

που αντιμετωπίζει με δηκτικότητα την εν λόγω μπασκετική περσόνα,

όμως -το τονίζω- ότι ουδόλως αποτελεί επιστημονική γνωμάτευση,

παρά μόνον ένα λογοτεχνικό καθρέφτισμα των ακραίων συμπεριφορών

που εμφανίζει αδιαλείπτως εντός γηπέδων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Το πρόσφατο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

ήταν το πεδίο όπου ο «Mr. Parking» απέδειξε για νιοστή φορά

ότι αντιμετωπίζει ανυπέρβλητο πρόβλημα στη διαχείριση θυμού

και έτσι προέβη σε παραλήρημα με πασιφανή στοιχεία άκρατης βιαιότητας.

Ας δούμε το σχετικό στιγμιότυπο,

διότι προκύπτουν εξαιρετικά συμπεράσματα από την ανάλυσή του…

Η πρώτη εκπληκτική λεπτομέρεια

είναι ότι οι οπαδοί τού Παναθηναϊκού εκρήγνυνται

και αρχίζουν να εκτοξεύουν «μπινελίκια» προς τον Μπαρτζώκα

μόλις διαπιστώνουν την κακοποιητική στάση που έχει προς τούς παίκτες του.

Συνελόντι ειπείν,

εδώ δεν έχουμε τις συνήθεις χυδαιότητες που -κακώς- ξεστομίζει η Εξέδρα,

αλλά μία προστατευτική διάθεση για τα Θύματα

και υβριστικές αποδοκιμασίες προς τον Θύτη.

Η δεύτερη εκπληκτική λεπτομέρεια

-η οποία μαρτυρά ότι έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση εντός των αποδυτηρίων-

προκύπτει μετά από την εντονότατη διένεξη με τον αρχηγό τής ομάδας.

Το μεγαλοπρεπές και απροκάλυπτο «Άντε γαμήσου…»

που απευθύνει ο Κώστας Παπανικολάου στον Μπαρτζώκα

-όσο σοβαρή παρεκτροπή κι αν είναι- αποτελεί ήσσονος σημασίας γεγονός,

εν συγκρίσει με το κατευναστικό «πατ-πατ στην πλατούλα» που τού κάνει ο Γουόκαπ.

Οποία κατάντια, οποία καταβαράθρωση κύρους, οποία θλιβερή εικόνα.

Η λίστα με τούς αθλητές που υφίστανται την «Μπαρτζώκεια Βαναυσότητα»,

αυξάνεται διαρκώς.

Η λίστα με τούς τραμπουκισμούς που εκπορεύονται από την «Μπαρτζώκεια Βαναυσότητα»,

αυξάνεται διαρκώς.

Οι υποστηρικτές τού Μπαρτζώκα, οι έμμισθοι και άμισθοι λιβανιστές-αγιογράφοι του,

κάθε μα κάθε φορά χρησιμοποιούν το ψευδεπίγραφο αθωωτικό επιχείρημα

«Όλοι οι προπονητές κάνουν τα ίδια.»,

παρακάμπτοντας εσκεμμένα ότι υπάρχει χαώδης διαφορά στη Συχνότητα

αλλά -εξ ίσου σημαντικό- ΚΑΙ στην Ποιότητα.

Ο Μέγας Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επί τρανώ παραδείγματι,

ναι μεν παίρνει την περίφημη μελιτζανί απόχρωση όταν φτάνει στο «Μη Περαιτέρω»,

αλλά δεν ανοίγει προσωπικά μέτωπα με τούς παίκτες,

διότι -όσο τεράστια προσωπικότητα κι αν είναι,

όσο κι αν ξέρει ποιος είναι και πώς να υπερασπίζεται τη θέση του-

λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα την Ομάδα

και ακριβώς επειδή η πυξίδα του είναι ο Αυτο-Σεβασμός,

η άμεση συνεπαγωγή είναι ο Σεβασμός (προς ημετέρους και προς αντιπάλους).

Έτσι,

ακόμα και το πολυσυζητημένο ξέσπασμά του στο ματς ΤΣ.Σ.K.A.-Φενέρμπαχτσε (2019),

όπου «ψέλνει» άπαντες τούς αθλητές του

και κορυφώνει στον «αλλού ‘ντ’ αλλού» Τζίτζι Ντατόμε,

απέκτησε μνημειακή υπόσταση διότι ήταν η Εξαίρεση και όχι ο Κανόνας,

ενώ συνάμα τα χαμηλωμένα βλέμματα των καθυβριζόμενων

ανεγνώριζαν και απέδιδαν το «Δίκαιον τής Οργής»

(εξ ου και ουδείς ετόλμησε μετά από τις φράσεις

«Fuck you everybody. Fuck you. OK.? Fuck you, Gigi Datome. OK.? Shame on you…»

να κάνει στον Ομπράντοβιτς «πατ-πατ στην πλατούλα»,

διότι θα επρόκειτο για χειρονομία που θα ήταν ταυτόσημη με «διακοπή συμβολαίου»).

Εν κατακλείδι,

ο Μπαρτζώκας έχει πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητα περιστατικά εκπεμπόμενης βιαιότητας,

ώστε να εξάγεται αβιάστως το συμπέρασμα ότι βάζει το «Εγώ» πάνω από την Ομάδα,

ότι είναι ένας κορύβαντας που καπελώνει με άναρθρες κραυγές τούς παίκτες,

ότι θεωρεί πως οι παίκτες είναι οι δούλοι του, είναι οι βαστάζοι του,

που με αυταπαρνητικό μόχθο θα τον ανεβάζουν στο εκάστοτε βάθρο

για να ιδιοποιείται και να καπηλεύεται τη συλλογική δόξα.

Θέλετε και την καραμπινάτη στοιχειοθέτηση; Αμέσως…

10 Ιανουαρίου 2025:

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Σ.Ε.Φ.» την Μπάγερν,

οι γηπεδούχοι έχουν διαλύσει τούς φιλοξενούμενους,

το χρονόμετρο δείχνει 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη,

το σκορ είναι 109-64 (45 πόντοι η διαφορά),

ο Βεζένκοφ έχει πετύχει 45 πόντους με 8/10 τρίποντα, 10/10 δίποντα, 1/1 βολή,

οι οπαδοί παραληρούν, οι σπορτ-κάστερς παραληρούν,

το μοναδικό ενδιαφέρον είναι να σπάσει ο «Σάσα» το ρεκόρ πόντων σε ένα ματς «Euroleague»,

ο κάτοχος Νάϊτζελ Χέϊς-Ντέϊβις τρέμει ήδη,

οι 50 πόντοι ισοφαρίζουν την τρέχουσα κορυφαία επίδοση,

οι 51 πόντοι χαρίζουν τη «Μοναξιά τής Κορυφής».

Το ρεκόρ είναι απολύτως εφικτό, όμως ξάφνου το κοχλάζον γήπεδο παγώνει,

καθώς ο Μπαρτζώκας τραβάει στον πάγκο τον Βεζένκοφ (βάζει τον Πίτερς)

και στη συνέχεια εξηγεί αυτήν την ακατανόητη αλλαγή

λέγοντας ότι -τάχα μου, τάχα μου- πιεζόταν από τον γυμναστή τής ομάδας

επειδή «…σε λιγότερο από 40 ώρες ξαναπαίζουμε, και μετά έχουμε διπλή αγωνιστική.»

Ναι, ένα (ιδιαιτέρως πιθανό) ιστορικό ατομικό ρεκόρ πετάχτηκε στα σκουπίδια,

διότι σε λιγότερο από 40 ώρες ο Ολυμπιακός είχε να παίξει -και μάλιστα, εντός έδρας-

με το… μεγαθήριο «Καρδίτσα»,

οπότε επρεπε ο Βεζένκοφ να ήταν ετοιμοπόλεμος για αυτό το… αιματηρό ντέρμπι

(είναι καταδικασμένο να παραμείνει εσαεί αναπάντητο το αμείλικτο ερώτημα,

γιατί σε έναν αγώνα που έληξε με σκορ 112-69,

η προπονητική «προστατευτικότητα» δεν είχε κινητοποιηθεί πολύ νωρίτερα).

Συνελόντι ειπείν,

ο Μπαρτζώκας βάζει την Ομάδα πάνω από τη Μονάδα

όταν πρέπει να μπει η Μονάδα πάνω από την Ομάδα

και βάζει τη Μονάδα -δηλαδή, τον εαυτό του- πανω από την Ομάδα

όταν πρέπει να μπει η Ομάδα πάνω από τη Μονάδα.

Επιμύθιο:

Ο Μπαρτζώκας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «Προπονητής Ομάδας».

Ο Μπαρτζώκας είναι «προπονητής τής μίας ομάδας».

Ο λαϊκιστής Μπαρτζώκας υποπίπτει στο τεράστιο ολίσθημα

να βάζει το Οπαδιλίκι πάνω από την Προπονητική

και αδυνατεί -λόγω χαρακτήρα-

να διακριθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον δεν λέγεται «Ολυμπιακός».

Ο υπερ-εκτιμημένος και υπερ-προστατευμένος Μπαρτζώκας,

ο διαρκώς λιβανιζόμενος και αγιογραφούμενος,

ο ανηλεώς κυνηγούμενος από τα φαντάσματα τού Σλούκα και τού Αταμάν,

ο μονίμως ανέφταιγος που ρίχνει τις ευθύνες στα άστρα, στους τραυματισμούς,

στα budgets, στις ολιγοήμερες άδειες πατρότητας των παικτών του

(και σε κάθε άλλη -πιθανή ή απίθανη- συνθήκη),

ο σπανίως αδικούμενος και συνήθως ευνοούμενος από τη διαιτησία

που -με βάση τα λεγόμενά του- είναι πάντοτε αδικούμενος και ποτέ ευνοούμενος,

γνωρίζει ότι εφέτος παίζει τα ρέστα του,

όπως επίσης γνωρίζει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην πλήρη αποδόμηση,

οπότε είναι απολύτως εξηγήσιμες και ερμηνεύσιμες οι συμπεριφορές του.

Οι «Χριστοπαναγίες» ξεστομίζονται μυδραλιοβοληδόν.

Οι «Χριστοπαναγίες» και οι «Orthodox Brothers» εις σάρκαν μίαν.

Το «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» μετατρέπεται σε «Στάδιο Τοξίνης και Χριστοπαναγίας».

Η Συλλογική Αισθητική -είτε μιλάμε για ένθεους, είτε για άθεους πολίτες-

μαγαρίζεται από ένα οχετώδες στόμα που δεν έχει σταματημό.

Βιαιότητα. Τραμπουκισμοί. Βρισιές. Προσβολές.

Παίκτες που αντιμετωπίζονται από τον προπονητή ωσάν να είναι σκουπίδια.

Παίκτες που αντιμετωπίζουν τον προπονητή ως «Αναγκαίο Κακό».

Ο Προπονητής γίνεται Κακοποιητής.

Ο Μπαρτζώκας έχει αποδείξει ανεπιστρέπτως,

ότι αδυνατεί να διαχειριστεί τη Δόξα και την Αποθέωση,

φτάνοντας να καταντά θύτης επειδή αδυνατεί να αποδεχθεί ότι είναι κι αυτός θύμα.

Ο Μπαρτζώκας -συν τοις άλλοις- αρνείται να διδαχθεί από το Κάρμα

(ο Νάϊτζελ Γουΐλιαμς-Γκος μετετράπη ακουσίως πέρυσι σε «Όπλο τής Νέμεσης»,

καθώς ήταν αυτός που -μην αντέχοντας το ασταμάτητο υβρεολόγιο-

όρμησε να χτυπήσει τον προπονητή του στον τρίτο τελικό τού περυσινού πρωταθλήματος

κι έχασε στον πέμπτο και τελευταίο τελικό

το σουτάκι προπόνησης που -πολύ πιθανώς- θα έδινε τον τίτλο στον Ο.Σ.Φ.Π.).

…

Συμπεριφορές προβληματικές.

Συμπεριφορές που παράγουν επικίνδυνα μηνύματα και πρότυπα.

Συμπεριφορές που δεν αντέχονται.

Γιώργο Μπαρτζώκα, ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΣΑΙ.

Γιώργο Μπαρτζώκα, ηρέμησε, διότι αδικείς την ανθρώπινη και προπονητική αξία σου.

Γιώργο Μπαρτζώκα, στο τέλος-τέλος πιες έναν Μπαφέ να χαλαρώσεις…

Ο Αθλητάμπουρας