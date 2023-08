Με μία φωτογραφία του, αγκαλιά με τον σκύλο του, και δίπλα σε πινακίδες που δείχνουν προορισμό την… Αθήνα, προανήγγειλε την έναρξη της προετοιμασίας της ΑΕΚ ο τεχνικός της, Ζοάν Πλάθα. Ο 59χρονος Καταλανός προπονητής, σε ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter έγραψε: «Ξεκινάμε τη σεζόν στην Αθήνα».

Η πρώτη «επίσημη» στην ΚΑΕ ΑΕΚ έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, 23 Αυγούστου, παρουσία του Πλάθα. Χθες (20/8) στο Olympic Hall των Άνω Λιοσίων, οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχτηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τους Τζάστιν Τίλμαν, Τζόρνταν Μακρέι, Τσέισον Ραντλ, Λάνγκστον Χολ και Μπεν Μάκλεμορ, ενώ νωρίτερα αφίχθη ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε.

Σήμερα (21/8) και αύριο Τρίτη (22/8) όλοι οι παίκτες, πλην των διεθνών (Κουζμίνσκας και Χατζηδάκη) υποβάλονται σε ιατρικές/εργομετρικές εξετάσεις στο «Metropolitan General».

¡Empezamos temporada en Atenas! 🍀

Comencem temporada a Atenes! 🏀

Ξεκινάμε τη σεζόν στην Αθήνα! 🇬🇷

We start the season in Athens! 🗑️

Sezoną pradedame Atėnuose! 🇱🇹

Мы начинаем сезон в Афинах! 🇷🇺@aekbcgr @BasketballCL @ACBCOM pic.twitter.com/ilc5mjtizO

— Joan Plaza (@JoanPlazaDuran) August 21, 2023

