Με μια ακατανόητη απόφαση οι διαιτητές απέβαλλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά οι Μπακς κέρδισαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 120-118.

Ο Greek Freak δέχθηκε μια τεχνική ποινή στο πρώτο μέρος για διαμαρτυρία και στην αρχή του δευτέρου μέρους δέχθηκε μία ακόμα με αποτέλεσμα να αποβληθεί!

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7

— Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) November 9, 2023