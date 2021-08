Μπάσκετ: Στον Απόλλωνα ο Τσαλμπούρης

Ο Απόλλων Πάτρας ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου φόργουορντ,Γιώργου Τσαλμπούρη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση:

«Γιώργο καλώς ήλθες!

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης αποτελεί νέο μέλος στην οικογένεια του Απόλλωνα. Γιώργο καλώς ήλθες! Να έχεις υγεία και να είσαι σίγουρος ότι μαζί θα πετύχουμε πολλά. Καλή σεζόν και πάντα να προοδεύεις».

«ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

«Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω την καριέρα μου σε μία ομάδα με μεγάλη ιστορία» δήλωσε ο Γιώργος Τσαλμπούρης και πρόσθεσε: «Κάθε χρονιά είναι πρόκληση για εμένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του Απόλλωνα και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να βοηθήσω να εκπληρωθούν οι στόχοι μας. Εύχομαι να έχουμε υγεία, γιατί εξακολουθούμε να ζούμε δύσκολες εποχές και να αφήσουμε πίσω την πανδημία για να μπορέσουμε να κάνουμε στο παρκέ αυτό που αγαπάμε».

WHO IS WHO

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης (1996, 2,17 μ.) είναι διεθνής με όλες τις Εθνικές ομάδες. Ξεκίνησε το μπάσκετ στον Πιερικό Αρχέλαο και το 2014 μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου για μία χρονιά αγωνίστηκε στο Iowa State. Την επόμενη σεζόν επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Τη σεζόν 2017-2018 αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ στον Κολοσσό Ρόδου, με τον οποίο σε 18 παιχνίδια στη Basket League είχε μ.ο. 4,1 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τη περίοδο 2018-2019 επέστρεψε στην ΑΕΚ και σε 21 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε 3,8 πόντους μ.ο. και 1,8 ριμπάουντ αγωνιζόμενος σχεδόν 10 λεπτά ανά αγώνα, με 69% στα δίποντα και με 35% στα τρίποντα.

Πριν δύο σεζόν ξεκίνησε την χρονιά στην ΑΕΚ και στη συνέχεια μετακινήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή στον Κολοσσό Ρόδου, έχοντας μ.ο. 6, 5 πόντους και 1,8 ριμπάουντ σε 11 παιχνίδια με 58% στα δίποντα και 36,4% στα τρίποντα μένοντας στο παρκέ σχεδόν 19 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση.

Την σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και σε 18 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε μ.ο. 5,67 πόντους και 1,78 ριμπάουντ με 48,15% στα δίποντα, 37,84% στα τρίποντα και 61,54% στις βολές σε σχεδόν 15 λεπτά συμμετοχής.»