ESPN: Δεσπόζει στο Νο18 των κορυφαίων του NBA ο Giannis - G.O.A.T. o Μάικλ Τζόρνταν

Μετά τη βράβευση των 75 κορυφαίων στην ιστορία του NBA, έρχεται το ESPN να βγάλει τη δική του λίστα, τοποθετώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Νο18 των κορυφαίων θρύλων!

Κατά τη διάρκεια του κορυφαίου μπασκετικού γεγονότος του πλανήτη -το φαντασμαγορικό All Star Game-, ο Έλληνας σούπερ σταρ βρέθηκε στη λίστα με τους 75 καλύτερους παίκτες της ιστορίας του NBA «παρέα» με τους «γίγαντες» που άφησαν αποτύπωμα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Όλα γίνονται για έναν G.O.A.T. (Greatest of All Time). Το NBA (ορθά) δεν θέλησε να πάρει μέρος σε μια αιώνια διαμάχη: Ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών μετά από 75 χρόνια; Έτσι, τόσο στην ανακοίνωση της λίστας όσο και στη βράβευση των κορυφαίων του αθλήματος στο All Star Game δεν αναφέρθηκαν αριθμοί και βαθμολογίες.

Μετά την ολοκλήρωση του All Star Game, η ιστοσελίδα The Athletic έβγαλε τη δική της λίστα τοποθετώντας τον Γιάννη στη θέση No24 «λεγεώνα» των μπασκετικών θρύλων, με ηγέτη τον Μάικλ Τζόρνταν.

Με τη σειρά του, και το ESPN έβγαλε στη δημοσιότητα τη λίστα του, δίνοντας στον Έλληνα NBAer μια πιο ελκυστική θέση, το Νο18!

Μάλιστα, με αυτή την κατάταξη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω του τεράστια ονόματα όπως Αϊζέια Τόμας (Νο27), Σκότι Πίπεν (Νο32), Ντομινίκ Ουίλκινς (Νο36), Ντουέιν Ουέιντ (Νο30), Ντέιβιντ Ρόμπινσον (Νο25), αλλά και οι «Διόσκουροι» των Γιούτα Τζαζ, Καρλ Μαλόουν και Τζον Στόκτον (Νο24).

🚨 ESPN’s ranking of the #NBA75 is here 🚨



No. 1 and 2 👀



Full list ➡️ https://t.co/hf0WSnbCqp pic.twitter.com/KVpCsutH8R — ESPN (@espn) February 21, 2022

Και σε αυτή τη λίστα ο Μάικλ Τζόρνταν είναι ο G.O.A.T. και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το Νο2, ενώ μπροστά από τον Αντετοκούνμπο βρίσκονται οι Ντιρκ Νοβίτσκι (Νο17) και Στεφ Κάρι (Νο16).

Το Top 15 του ESPN