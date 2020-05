«Η ΤΣΣΚΑ δεν έχει χάσει τις ελπίδες της για τον Καλάθη»

Μπορεί ο Νικ Καλάθης να είναι μία ανάσα από την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα πάντα με ισπανικά δημοσιεύματα, ωστόσο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν χάνει τις ελπίδες της για τον διεθνή γκαρντ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Πιο συγκρεκριμένα, Ισραηλινός δημοσιογράφος, μέσω twitter, αναφέρει πως η ΤΣΣΚΑ μετά την απώλεια του Κάιλ Χάινς (θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο) συνεχίσει να ελπίζει ότι μπορεί να πείσει τον έμπειρο άσο να γίνει κάτοικος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα ο εν λόγω δημοσιογράφος στο τιτίβισμά του επισημαίνει ότι η ομάδα του Ιτούδη κινείται για την απόκτηση και του Τορνίκε Σενγκέλια.

