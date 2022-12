NBA: Οι Μάβερικς αποδέσμευσαν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί πλέον ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς αποτελεί παρελθόν για τους Μάβερικς.

Η ομάδα του Ντάλας αποφάσισε να διακόψει το two-way συμβόλαιο του ομογενούς γκαρντ, καθώς ο Κιντ θέλει να δώσει τη θέση του στον Έι Τζέι Λόσον, όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού αγωνίστηκε σε μόλις τρεις αγώνες των Μάβερικς στο ΝΒΑ έχοντας 3 πόντους ανά συμμετοχή, ενώ σε 17 παιχνίδια με τους Τέξας Λέτζεντς, τη θυγατρική του συλλόγου στην G-League, είχε κατά μέσο όρο 24.4 πόντους (47% τρίποντο), 5.6 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ.

Πλέον υπάρχει ένα παράθυρο 48 ωρών μέσα στο οποίο μπορεί να τον εντάξει στο ρόστερ της κάποια άλλη ομάδα του NBA.

Σε περίπτωση που σε αυτό το διάστημα δεν βρει ομάδα από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη ο διεθνής άσος θα γίνει free agent.

