NBA: Σταματάει κάθε εργασιακή σχέση με τη Ρωσία

Σε αναστολή των εργασιακών σχέσεων με τη Ρωσία προχωράει το NBA.

Με δήλωση εκπροσώπου της, η διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου μπασκετικού πρωταθλήματος στον κόσμο, οι σχέσεις του ΝΒΑ με τη Ρωσία επηρεάζονται άμεσα μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

NBA spokesperson tells @sbjsbd: "We have suspended our business activities in Russia.”



That includes activities related to content distribution such as digital and broadcast, per a source. There is no timeline on when business activities will resume in Russia, this person said.