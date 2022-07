ΝΒΑ: Ανακοινώθηκε από τους Μάβερικς ο Ντόρσεϊ

Παίκτης των Μάβερικς είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς η ομάδα του Ντάλας ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκαρντ.

Ο 26χρονος γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, κατακτώντας μαζί του το νταμπλ υπέγραψε συμβόλαιο two-way με την ομάδα του ΝΒΑ, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει το πολύ 50 από τα 82 παιχνίδια της κανονικής περιόδου περνώντας τον υπόλοιπο χρόνο στην G League.

Για να παίξει σε περισσότερα ματς και στα playoffs, θα πρέπει η ομάδα του Ντάλας μέσα στη σεζόν να μετατρέψει το συμβόλαιό του σε... μόνιμο.



Να σημειωθεί ότι ο 26χρονος γκαρντ είχε 12,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ/μέσο όρο στην Ευρωλίγκα της σεζόν 2021-22, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε αντίστοιχα 10,7 πόντους και 2,3 ριμπάουντ/μέσο όρο.

