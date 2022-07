Ο Μάτζικ περνά τις διακοπές του στη Σαντορίνη και διαφημίζει την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου

Ο παλιός αστέρας του ΝΒΑ και των Λος Άντζελες Λέικερς, ο Ερβιν Μάτζικ Τζόνσον, βρίσκεται για ένα ακόμη καλοκαίρι στην Ελλάδα, τον αγαπημένο του προορισμό διακοπών, όπως κατ' επανάληψη έχει δηλώσει.

Ο Μάτζικ μαζί με τη σύζυγό του Κούκι και την παρέα τους, απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στη Σαντορίνη, και φυσικά ο μόνιμα χαμογελαστός αστέρας, δεν παραλείπει να «ποστάρει» στο Twitter, αρκετά στιγμιότυπα διαφημίζοντας μ' αυτό τον τρόπο, τις ομορφιές της χώρας μας στα πέρατα του κόσμου.

Cookie and I at the famous Church of Three Bells of Fira in the beautiful city Santorini! Behind us you can see a volcano. pic.twitter.com/5pUhpyOdZu