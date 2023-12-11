Μετά από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των δύο ομάδων του 26ου All Star Game που θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (16-17 Δεκεμβρίου), ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τη σύνθεσή τους. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 7.510 χρήστες.

Στην ψηφοφορία πρώτευσαν και γι’ αυτό είναι οι αρχηγοί των ομάδων ο Τόμας Ουόκαπ του Ολυμπιακού με 3.009 ψήφους και ο Κώστας Σλούκας του Παναθηναϊκού με 2.888 ψήφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προπονητές της ομάδας με επικεφαλής τον Τόμας Ουόκαπ θα είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου. Στην ομάδα με επικεφαλής τον Κώστα Σλούκα προπονητές θα είναι οι Εργκίν Αταμάν και Βασίλης Σπανούλης.

Οι συνθέσεις του 26ου All Star Game που θα λάβει χώρα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» την Κυριακή (17/12, 15:30) είναι οι εξής:

TEAM WALKUP

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΤΟΜΑΣ ΟΥΟΚΑΠ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΪΖEΪΑ ΚEΪΝΑΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΛΟΥΚΑ ΜΠΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

ΜΑΡΙΟΥΣ ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΑΕΚ BETSSON

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

ΚΡΙΣ ΚΟΦΕΪ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΜΠΕΝ ΜΑΚ ΛΕΜΟΡ ΑΕΚ BETSSON

ΚΡΙΣ ΜΠΑΝΚΣΤΟΝ ΑΡΗΣ MIDEA

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΝΕΪΤ ΡΕΝΦΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

TEAM MANAGERS

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΦΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΕΚ BETSSON

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ MIDEA ΙΑΤΡΟΣ

ΖΑΚ ΜΕΛΑΓΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

TEAM ΣΛΟΥΚΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΠΑΟΚ MATECO

ΕΝΦΙΟΝΤΟΥ ΚΑΜΠΕΓΚΕΛΕ ΑΕΚ BETSSON

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA

ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΑΝΤΡΙΟΥ ΓΚΑΟΥΝΤΛΟΚ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΜΑΚ ΡΕΪ ΑΕΚ BETSSON

ΛΟΥΚΑ ΒΙΛΝΤΟΖΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR

ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΛΙΝΑΤ ΑΡΗΣ MIDEA

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

TEAM MANAGERS

ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΥΑΝΙΔΗΣ ΠΑΟΚ MATECO

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΣ ΑΡΗΣ MIDEA

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN

ΙΑΤΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #26o All Star Game #Μπάσκετ