Απίστευτο, μοναδικό, καταπληκτικό, ανεπανάληπτο! Ή απλώς το… ματς του αιώνα στη Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί της Αναντολού Εφές με 130-126 στην τέταρτη παράταση στο Wizink Center (ρεκόρ όλων των εποχών), μετά από έναν αγώνα γεμάτο από ρεκόρ, που βρήκε νικήτρια την επτάψυχη «βασίλισσα» να φτάνει στην 17η νίκη της σε 19 αγωνιστικές. Την ίδια ώρα η τρομερή Αναντολού που έπαιξε ξανά με ελλείψεις, άγγιξε το μεγάλο διπλό, έχασε δύο φορές την ευκαιρία με τον Σέιν Λάρκιν να πάρει τη νίκη στην παράταση και είδε το δικό της ρεκόρ να υποχωρεί στο 7-12.

Ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης αποτελούν τα τέσσερα έξτρα πεντάλεπτα, ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης επίσης οι 256 πόντοι, σε μία απίθανη παράσταση στο Wizink Center από δύο ομάδες που δεν ήθελαν να τα παρατήσουν και χάρισαν ένα ιστορικό show στους φίλους του αθλήματος σε όλο τον κόσμο, σε άνα ματς που διήρκησε 3 ώρες και 4 λεπτά.

Η Ρεάλ φάνηκε να παίρνει ένα καλό προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας ως αιχμή του δόρατος τον Μούσα, όμως και η Αναντολού είχε τον Λάρκιν σε μεγάλη βραδιά. Στο φινάλε της κανονικής διάρκειας ο Καμπάτσο έχασε την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στη Ρεάλ, ενώ το ίδιο έγινε και απ’ την άλλη πλευρά με τον Λάρκιν στη δεύτερη και τρίτη παράταση Στο φινάλε της δεύτερης παράτασης μάλιστα, η τουρκική ομάδα έχασε προβάδισμα 9 πόντων στο τέλος και το 93-102, έγινε 102-102, με τον Χεζόνια να ισοφαρίζει σε νεκρό χρόνο.

Στην τρίτη παράταση ο Ταβάρες ισοφάρισε σε 111-111 5 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, με τον Λάρκιν να αστοχεί στο τελευταίο σουτ. Η εξουθενωμένη από δυνάμεις και λύσεις Αναντολού δεν άντεξε άλλο, η Ρεάλ πήρε πολύτιμους πόντους απ’ τους Μούσα, Χεζόνια και Καμπάτσο και στο τέλος έφτασε στη μεγάλη νίκη με 130-126.

SUPER MARIO WITH THE DAGGER IN OT #4 🎯🎯🎯

Yes, you read that right. Over Time Number 4😱💥#MagicMoment l @RMBaloncesto l @mariohezonja pic.twitter.com/PdPW2twOKN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 5, 2024