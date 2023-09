Η Σερβία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Mundobasket 2023, αλλά θα συνεχίσει χωρίς τον πάουερ φόργουορντ, Μπόρισα Σίμανιτς για το υπόλοιπο του τουρνουά, ο οποίος φέρεται να έχασε έναν νεφρό, σύμφωνα με την Telegraf.

Ο Σέρβος άσος, ο οποίος έπαιξε λίγο περισσότερο από δύο λεπτά με το Νότιο Σουδάν, αποχώρησε σφαδάζοντας από τους πόνους, ενώ αμέσως διεκομίσθη σε νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε το ίδιο βράδυ.

«Ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλους μας, δεν μπορούσαμε να περιμέναμε ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να είναι όχι μόνο οδυνηρό αλλά και τραγικό. Είναι καλό που τελείωσε», δήλωσε ο προπονητής της Σερβίας Σβέτισλαβ Πέσιτς, στο BasketNews, όταν αρχικά θεωρήθηκε ότι ο Σίμανιτς είχε άθικτους και τους δύο νεφρούς του. Προφανώς, αυτό δεν αποδείχθηκε έτσι, με τον Σίμανιτς να χάνει έναν νεφρό.

Η ελπίδα για τη Σερβία και τον Σίμανιτς είναι ότι θα αναρρώσει πλήρως και θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στο μπάσκετ. Αλλά προς το παρόν, η εστίασή του θα είναι πλήρως στην υγεία του, ενώ η Σερβία θέλει να προχωρήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA.

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan 🤕

(via @BasketNews_com)pic.twitter.com/GyxLTlbWYm

